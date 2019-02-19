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Происшествия

В Алтайском крае начальница почты похитила почти 300 тысяч рублей

В Алтайском крае осудили почтальона и начальника отделения почтовой связи филиала «Почты России», пишет прокуратура региона.

"Почта России".
"Почта России".
flickr.com/photos/alexyv

В ведомстве отмечают, что начальник отделения почтовой связи при пособничестве почтальона в апреле 2018 года похитила 295 800 рублей. Они предназначались для выплаты пенсий.

Преступление раскрыли в том числе благодаря показаниям осужденных. Однако в судебном заседании начальница свою вину не признала, по этим же основаниям в дальнейшем обжаловала приговор суда.

В итоге начальницу почтового отделения приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. А почтальону назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда оставили без изменения, а жалобу осужденной — без удовлетворения.

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