В Алтайском крае начальница почты похитила почти 300 тысяч рублей

В ведомстве отмечают, что начальник отделения почтовой связи при пособничестве почтальона в апреле 2018 года похитила 295 800 рублей. Они предназначались для выплаты пенсий.

Преступление раскрыли в том числе благодаря показаниям осужденных. Однако в судебном заседании начальница свою вину не признала, по этим же основаниям в дальнейшем обжаловала приговор суда.

В итоге начальницу почтового отделения приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. А почтальону назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда оставили без изменения, а жалобу осужденной — без удовлетворения.