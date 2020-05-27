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27 мая 16°C

В Алтайском крае налетчики устроили перестрелку и укатили на мотоцикле

Два жителя села Солоновка Павловского района решили потребовать у односельчанина деньги, которые он якобы был им должен. С собой они взяли ружье и начали стрелять, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Перестрелка в Солоновке.
Перестрелка в Солоновке.
22.мвд.рф

Вечером 24 мая два местных жителя 1971 и 1975 годов рождения приехали домой к односельчанину. Мужчины ранее работали у него и тот якобы не доплатил за услуги.

«Работодатель» отказался дать денег и один из гостей из охотничьего ружья для устрашения выстрелил в воздух, а затем в дверь дома.

Хозяин, чтобы остановить нападавших, произвел ответные выстрелы из зарегистрированного травматического пистолета.

«Но это не остановило налетчиков и под угрозой дальнейшего применения огнестрельного оружия они похитили денежные средства в сумме 20 тысяч рублей и скрылись с места преступления на мотоцикле», — рассказывают в полиции.

Правоохранители задержали их уже по местам проживания. Свою вину они отрицать не стали и пояснили, что приехали забрать деньги, которые односельчанин не доплатил.

«По месту жительства задержанных обнаружено и изъято: шесть патронов и три гильзы 12 калибра, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, денежные средства в сумме 10 000 рублей. Остальные денежные средства, по словам задержанных, они успели потратить на приобретение алкогольных напитков», — добавили в ведомстве.

При этом ни один из нападавших мужчин не является владельцем огнестрельного оружия. По факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему проводится проверка.

Подозреваемых заключили под стражу.

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