В Алтайском крае нашли перевернувшийся автомобиль без владельца.

На месте ДТП никого нет. О пострадавших неизвестно.
На кадре видно, что автомобиль перевернулся и застрял во льду.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель насмерть сбил ребенка.
В селе Крутишка нашли перевернувшийся автомобиль без владельца, сообщает Barnaul 22.
На месте ДТП никого нет. О пострадавших неизвестно.
На кадре видно, что автомобиль перевернулся и застрял во льду.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель насмерть сбил ребенка.
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