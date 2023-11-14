ДТП произошло перед Искитимом, сообщает участница сообщества "Инцидент Барнаул".
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел на алтайской трассе после столкновения с иномаркой.
На трассе Барнаул — Новосибирск грузовик перевернулся на бок на обочину 14 ноября.
ДТП произошло перед Искитимом, сообщает участница сообщества "Инцидент Барнаул".
О пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел на алтайской трассе после столкновения с иномаркой.
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