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23 июля 21°C

В Алтайском крае нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Жительница Бийска ушла за ягодами и заблудилась. Ее нашли только через два дня. Алтайские спасатели рассказали, что 65-летняя пенсионерка жива и здорова. В медицинской помощи не нуждается.

Поиски пропавших, МЧС.
Поиски пропавших, МЧС.
Архив ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Звонок в службу спасения поступил 21 июля. Женщина ушла собирать ягоды в лес в районе села Лебяжье на территории Солтонского района и вовремя не вернулась. Связи с ней не было.

Ее искали представители отряда федеральной противопожарной службы, сотрудники полиции, районной и сельской администраций. На место из Барнаула выезжали спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова с собаками. Всего около 50 человек.

Около 13:00 23 июля пенсионерку нашли.

Как отмечают специалисты, не все подобные истории завершаются также благополучно. Жителей региона просят соблюдать правила безопасного поведения.

Что сделать перед походом в лес?

  • Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться.
  • Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.
  • Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которой должны находиться: заряженный сотовый телефон, компас (важно уметь пользоваться этим устройством), нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой небольшой запас продуктов, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя, необходимые медикаменты.
  • Одежда должна быть яркой. Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха.

Что делать, если вы заблудились в лесу?

  • Надо сразу же остановиться, успокоиться и не паниковать. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук.
  • Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река — к людям).
  • Можно идти вдоль линии электропередач.
  • Можно взобраться на дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни (здесь следует быть особенно осторожными). Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.

Важно помнить

  • двигаться в темное время суток опасно;
  • нельзя ходить по звериным тропам, так как они могут привести к встрече с дикими животными;
  • не выходите на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;
  • незнакомые дикоросы нельзя употреблять в пищу.
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