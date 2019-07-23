В Алтайском крае нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Звонок в службу спасения поступил 21 июля. Женщина ушла собирать ягоды в лес в районе села Лебяжье на территории Солтонского района и вовремя не вернулась. Связи с ней не было.
Ее искали представители отряда федеральной противопожарной службы, сотрудники полиции, районной и сельской администраций. На место из Барнаула выезжали спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова с собаками. Всего около 50 человек.
Около 13:00 23 июля пенсионерку нашли.
Как отмечают специалисты, не все подобные истории завершаются также благополучно. Жителей региона просят соблюдать правила безопасного поведения.
Что сделать перед походом в лес?
- Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться.
- Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.
- Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которой должны находиться: заряженный сотовый телефон, компас (важно уметь пользоваться этим устройством), нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой небольшой запас продуктов, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя, необходимые медикаменты.
- Одежда должна быть яркой. Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха.
Что делать, если вы заблудились в лесу?
- Надо сразу же остановиться, успокоиться и не паниковать. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук.
- Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река — к людям).
- Можно идти вдоль линии электропередач.
- Можно взобраться на дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни (здесь следует быть особенно осторожными). Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.
Важно помнить
- двигаться в темное время суток опасно;
- нельзя ходить по звериным тропам, так как они могут привести к встрече с дикими животными;
- не выходите на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;
- незнакомые дикоросы нельзя употреблять в пищу.