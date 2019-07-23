В Алтайском крае нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Жительница Бийска ушла за ягодами и заблудилась. Ее нашли только через два дня. Алтайские спасатели рассказали , что 65-летняя пенсионерка жива и здорова. В медицинской помощи не нуждается.

Звонок в службу спасения поступил 21 июля. Женщина ушла собирать ягоды в лес в районе села Лебяжье на территории Солтонского района и вовремя не вернулась. Связи с ней не было.

Ее искали представители отряда федеральной противопожарной службы, сотрудники полиции, районной и сельской администраций. На место из Барнаула выезжали спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова с собаками. Всего около 50 человек.

Около 13:00 23 июля пенсионерку нашли.

Как отмечают специалисты, не все подобные истории завершаются также благополучно. Жителей региона просят соблюдать правила безопасного поведения.

Что сделать перед походом в лес?

Отправляясь в лес , всегда сообщайте своим близким , друзьям или соседям , куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться.

всегда сообщайте своим близким друзьям или соседям куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти , оставляйте на пути движения ориентиры , по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

оставляйте на пути движения ориентиры по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Возьмите с собой рюкзак или сумку , в которой должны находиться: заряженный сотовый телефон , компас ( важно уметь пользоваться этим устройством), нож , фонарик , спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой небольшой запас продуктов , воду , полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя , необходимые медикаменты.

в которой должны находиться: заряженный сотовый телефон компас важно уметь пользоваться этим устройством), нож фонарик спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой небольшой запас продуктов воду полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя необходимые медикаменты. Одежда должна быть яркой. Это позволит разглядеть вас , например , с воздуха.

Что делать , если вы заблудились в лесу?

Надо сразу же остановиться , успокоиться и не паниковать. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа гудков автомобилей , локомотивов , других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук.

успокоиться и не паниковать. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа гудков автомобилей локомотивов других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук. Если звуковых ориентиров нет , то лучше всего «выходить на воду» ( ручей обязательно выведет к реке , река — к людям).

то лучше всего «выходить на воду» ручей обязательно выведет к реке река — к людям). Можно идти вдоль линии электропередач.

Можно взобраться на дерево и посмотреть , не видны ли где трубы домов , заводов , колокольни или башни ( здесь следует быть особенно осторожными). Обращайте внимание и на лесные тропинки , протоптанные человеком.

Важно помнить