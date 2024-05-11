В Алтайском крае нашли радиоактивную чернику

Заявитель планировал покупку крупной партии сушеной черники у производителя из Москвы. Его насторожило свойство ягоды аккумулировать радиоактивные элементы. Было принято решение исследовать ягоду.
При проведении испытаний специалисты выявили превышение вредных веществ.
Черника, брусника, голубика и клюква могут абсорбировать радиоактивный цезий-137 в больших объемах. Это может привести к возникновению раковых заболеваний.
Радиоактивные ягоды не отличаются от нерадиоактивных внешне и на вкус. Это затрудняет их распознавание. Чтобы избежать риска, товар рекомендуют покупать только в проверенных местах.
Ранее более тысячи тонн опасной гречихи обнаружили в Алтайском крае.
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