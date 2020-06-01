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Происшествия

В Алтайском крае нашли тело пропавшего новосибирского таксиста

С 10 мая 2020 года в Новосибирске искали 35-летнего Андрея Гуреева. Спустя полмесяца мужчина был найден мертвым в Рубцовске, пишет «Сибкрай».

Такси.
Такси.
unsplash.com

Андрей Гуреев пропал утром 10 мая. Он уехал из дома в Новосибиске на автомобиле Hyundai Solaris. Мужчина подрабатывал таксистом.

31 мая стало его обнаружили мертвым. В МВД подтвердили информацию и раскрыли детали поиска.

«Действительно, данный гражданин находился в розыске и сотрудниками полиции осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. 26 мая тело мужчины обнаружено в Рубцовске Алтайского края. Материалы дела находятся в СУ Следственного комитета по Алтайскому краю», — сообщили в полиции.

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