В Алтайском крае насильник и истязатель отделался условным сроком

В Славгороде через 11 лет мужчину осудили за изнасилование подруги, а также истязание и угрозу убийством, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что летом 2007 года мужчина из ревности часто угрожал своей подруге убийством, а также истязал ее. Кроме того, он совершил в преступление против половой неприкосновенности женщины.

Следователи возбудили уголовное дело, но подозреваемый больше 10 лет скрывался и был в федеральном розыске. Мужчину не могли найти, поэтому приостановили предварительное следствие.

В начале сентября 2018 года производство по уголовному делу возобновили. Вскоре 40-летнего подозреваемого задержали. Мужчина в последнее время жил в Барнауле и тщательно скрывался.

Злоумышленник признал вину в полном объеме. Приговором суда ему назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.