В Алтайском крае парень сядет в тюрьму на 5 лет за сексуальное насилие над подростком

18-летнему жителю Славгорода вынесли приговор за совершение насильственных действий сексуального характера по отношению к 16-летней девушке. Парень проведет за решеткой 5 лет, рассказали в краевом СУ СКР.

Все случилось вечером 18 сентября 2019 года на одной из улиц Славгорода. После преступления парень скрылся. Его задержали в начале октября.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.