В Алтайском крае неизвестные сожгли комбайны, ущерб составил более 50 млн рублей

Пожар произошел на полевом стане в 15 км от села Курья. Два комбайна сгорели полностью, еще два получили частичные повреждения.
Сумма материального ущерба составила более 50 млн рублей.
В полиции устанавливают круг подозреваемых.
По данным соцсетей, поле находится в районе села Михайловка, а сгоревшая техника принадлежала хозяйству «Приоритет-Агро».
«Подумывают на местных. По слухам, у этого хозяйства возникают регулярные конфликты с жителями села. Ссора была из-за распаханных сенокосных земель, которыми традиционно пользовались местные», — пишет Barnaul22.