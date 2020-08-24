Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае неизвестные сожгли комбайны, ущерб составил более 50 млн рублей

Ночью 21 августа в Курьинском районе сгорели четыре комбайна «Торум — 750», сообщили в полиции. По предварительным данным, это был поджог.

В Алтайском крае подожгли четыре комбайна.
В Алтайском крае подожгли четыре комбайна.
22.мвд.рф

Пожар произошел на полевом стане в 15 км от села Курья. Два комбайна сгорели полностью, еще два получили частичные повреждения.

Сумма материального ущерба составила более 50 млн рублей.

В полиции устанавливают круг подозреваемых.

По данным соцсетей, поле находится в районе села Михайловка, а сгоревшая техника принадлежала хозяйству «Приоритет-Агро».

«Подумывают на местных. По слухам, у этого хозяйства возникают регулярные конфликты с жителями села. Ссора была из-за распаханных сенокосных земель, которыми традиционно пользовались местные», — пишет Barnaul22.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость