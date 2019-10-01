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Происшествия

В Алтайском крае нелогичный охотник убил двух маралов и запутал следователей

Житель Чарышского района зимой вышел на незаконную охоту и отстрелил двух маралов. Когда началось расследование, он упорно не признавал вину, а его знакомый постоянно путался в показаниях, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Маралы на Алтае.
Маралы на Алтае.
Олег Богданов

Подсудимый говорил, что он нашел мертвых маралов. Его знакомый сначала говорил, что не присутствовал на месте обнаружения животных, а потом начал утверждать, что именно он их и нашел, а после сказал своему другу.

«В ходе судебного следствия данная версия разбита, путем сопоставления с другими доказательствами уголовного дела, на которые ни подсудимый, ни свидетель не смогли дать логичного ответа», — отмечают в прокуратуре.

В итоге охотник должен будет заплатить 100 тысяч рублей штрафа, а также ущерб в размере 700 тысяч рублей. Его снегоход конфисковали, как орудие преступления.

В отношении лже-свидетеля началась доследственная проверка. Его могут привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложные показания.

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