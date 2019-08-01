В Алтайском крае незаконно продали шахматный клуб

В Благовещенском районе глава одного из поселковых советов скостил цену за шахматный клуб для своей знакомой. Здание стоило больше миллиона рублей, а продали его за 154 тысячи, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. И это не единственная подобная его махинация.