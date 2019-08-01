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Происшествия

В Алтайском крае незаконно продали шахматный клуб

В Благовещенском районе глава одного из поселковых советов скостил цену за шахматный клуб для своей знакомой. Здание стоило больше миллиона рублей, а продали его за 154 тысячи, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. И это не единственная подобная его махинация.

Шахматы. Конфликт.
Шахматы. Конфликт.
СС0

В 2015 году находчивый глава поселкового совета создал условия, при которых здание шахматного клуба по небольшой цене смогла приватизировать его знакомая. Это нарушает установленную процедуру отчуждения муниципального имущества,

В начале 2016 года подобным образом со своей родственницей он подписал договор купли-продажи помещения, принадлежащего муниципалитету. Также сделка прошла по существенно заниженной цене. Ущерб поссовету составил около 3 млн рублей.

Бывший глава своей вины не признал и от дачи показания отказался. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями отправили в суд.

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