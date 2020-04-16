В Алтайском крае незнакомец терроризировал таксиста и отобрал у него машину

В Бийске таксист стал жертвой террора со стороны случайного знакомого. Мужчину избили, заставили отдать деньги и машину.

27-летний бийчанин таксовал на ВАЗ-2107. Осенью 2019 года ему позвонил знакомый с просьбой довезти его с приятелем до поселка Сорокино. На обратном пути клиенты попросили сделать остановку в промзоне. В это время к компании подошел молодой человек и заговорил с водителем.

Разговор приобрел конфликтный характер, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю. Неизвестный ударил таксиста в область грудной клетки и потребовал у него семь тысяч рублей, а также пригрозил, что если денег не будет, то он заберет «семерку».

Мужчина испугался и согласился отдать деньги.

Через две недели злоумышленник нашел его, избил и забрал сумку с документами. Под угрозами он заставил написать расписку, якобы бийчанин должен ему 40 000 рублей.

Затем обвиняемый отвез молодого человека на берег реки и потребовал отдать ему автомобиль вместе с ПТС. Владелец отдал имущество вместе с документами, но потом обратился за помощью в полицию.

Сотрудники следственного управления МУ МВД России «Бийское» завершили расследование уголовного дела. Подозреваемый, житель села Первомайское Бийского района, свою вину признал и в содеянном раскаялся.