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Происшествия

В Алтайском крае ночной гость поджег дом знакомой, которая не хотела его впускать

Жителя Рубцовска обвиняют в поджоге дома знакомой. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0.

По версии следствия, ночью в январе 2019 года рубцовчанин пришел домой к своей знакомой, постучал в окно и попросил, чтобы его впустили. Женщина отказала, и обвиняемый пригрозил, что подожжет дом.

Вскоре он подошел к веранде, где над дверью была вата с опилками, поджег горючие материалы и, дождавшись их воспламенения, скрылся.

Пожар потушили сотрудники МЧС. По заключению эксперта, если бы возгорание оперативно не ликвидировали, существовала вероятность распространения горения по всей площади дома. В этом случае был бы причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 120 тысяч рублей.

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