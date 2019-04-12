В Алтайском крае ночной гость поджег дом знакомой, которая не хотела его впускать

По версии следствия, ночью в январе 2019 года рубцовчанин пришел домой к своей знакомой, постучал в окно и попросил, чтобы его впустили. Женщина отказала, и обвиняемый пригрозил, что подожжет дом.

Вскоре он подошел к веранде, где над дверью была вата с опилками, поджег горючие материалы и, дождавшись их воспламенения, скрылся.

Пожар потушили сотрудники МЧС. По заключению эксперта, если бы возгорание оперативно не ликвидировали, существовала вероятность распространения горения по всей площади дома. В этом случае был бы причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 120 тысяч рублей.