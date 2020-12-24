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Происшествия

Инженер дорожного госпредприятия погорел на взятках в Алтайском крае

Уголовное дело о получении взяток в значительном размере возбудили в отношении инженера материально-технического обеспечения государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Южное дорожно-строительное управление», сообщили в региональном Следкоме.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Согласно версии следствия, мужчина с 2017 по 2019 год частями получал от руководителей трех предприятий деньги в качестве взятки за решения о выборе именно их организаций в качестве единственного поставщика товаров на предприятие и заключении с ними договоров поставки.

Правоохранителями доказаны три эпизода взяточничества на общую сумму, превышающую 300 тысяч рублей.

Преступление выявлено региональным управлением ФСБ России.

Свою вину злоумышленник признал.

Следствием наложен арест на его имущество общей стоимостью более 2 млн рублей.

Уголовное дела направлено в суд.

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