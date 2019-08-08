В Алтайском крае обманутой пенсионерке вернули квартиру

В 2017 году пенсионерку из Барнаула обманули с кредитом. В микрофинансовой организации ее вынудили подписать договор купли-продажи единственного жилья. Жилье получилось вернуть, а учредителя микрозаймовой фирмы посадили в тюрьму, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Пенсионерка хотела помочь подруге, которой банки отказывали в кредитах. Женщина взяла в долг для приятельницы 500 тысяч рублей в офисе микрозаймов. При этом договор займа не оформлялся. Женщину обманным путем склонили к подписанию договора купли-продажи ее единственного жилья стоимостью около 2 млн рублей.

Недвижимость переоформили на постороннее лицо, а в феврале 2018 года новый собственник предложил женщине выехать из квартиры.

Пенсионерка пошла в прокуратуру. Проверяя информацию, прокуроры выяснили, что помимо этого случая, есть еще четыре человека, которые пострадали от действий одного из учредителей микрофинансовой организации.

В итоге по решению суда ему придется возместить вред, причиненный остальным гражданам и отбыть наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Квартира пенсионерки через суд также удалось вернуть хозяйке.