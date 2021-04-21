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Происшествия

В Алтайском крае обнаружили оранжерею с экзотическими сортами марихуаны

Полицейские вместе с бойцами Росгвардии нашли в Бийске наркооранжерею, которой заведовал 32-летний местный житель.

Конопля.
Конопля.
22.мвд.рф

С ноября 2020 года он выращивал коноплю и сбывал ее через интернет-магазин. Оранжерею мужчина организовал у себя в гараже.

«Помещение было оснащено всем необходимым: системой вентиляции, освещения, полива и отопления. В нем постоянно поддерживалась комфортная для растений влажность и температура», — рассказали в полиции.

Семена марихуаны для будущих посадок он заказывал исключительно экзотических сортов на зарубежных сайтах.

Во время обыска у подозреваемого изъяли 16 кустов конопли и три пакета с уже готовым веществом весом почти 1,5 кг.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, пункту «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее в Барнауле родная тетя сдала племянника полицейским из-за рюкзака с коноплей.

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