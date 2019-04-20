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Происшествия

В Алтайском крае обокрали приют для животных

В селе Енисейское Бийского района хозяйка приюта для животных обнаружила пропажу ценных вещей. Похитителем оказался сотрудник приюта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вагнер встречает у крыльца гостей приюта.
Вагнер встречает у крыльца гостей приюта.
Артем Гуднев.

Утром хозяйка пришла на работу и обнаружила, что пропал фотоаппарат и запасной объектив к нему, два алюминиевых бака, бак из нержавеющей стали, газовый баллон и 12 тысяч рублей. Общий ущерб женщина оценила в 22 тысячи рублей. Она обратилась в полицию.

Струдники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 56-летний подсобный рабочий этого же приюта.

Он дал признательные показания и находится под подпиской о невыезде. Похищенное частично изъяли, а на автомобиль подозреваемого наложили арест.

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