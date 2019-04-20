В Алтайском крае обокрали приют для животных

Утром хозяйка пришла на работу и обнаружила, что пропал фотоаппарат и запасной объектив к нему, два алюминиевых бака, бак из нержавеющей стали, газовый баллон и 12 тысяч рублей. Общий ущерб женщина оценила в 22 тысячи рублей. Она обратилась в полицию.
Струдники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 56-летний подсобный рабочий этого же приюта.
Он дал признательные показания и находится под подпиской о невыезде. Похищенное частично изъяли, а на автомобиль подозреваемого наложили арест.