В Алтайском крае обвиняемого в изнасиловании будут судить за преступление 11-летней давности

По данным следствия, летом 2007 года мужчина часто угрожал своей подруге убийством, а также истязал ее. Кроме того, он совершил «преступление против половой свободы» женщины.
Следователи возбудили уголовное дело, но подозреваемый больше 10 лет скрывался и был в федеральном розыске. Мужчину не могли найти, поэтому приостановили предварительное следствие.
В начале сентября 2018 года производство по уголовному делу возобновили. Вскоре подозреваемого задержали. В последнее он время жил в Барнауле и тщательно скрывался.
Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.