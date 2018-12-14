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В Алтайском крае обвиняемого в изнасиловании будут судить за преступление 11-летней давности

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Славгорода. Его обвиняют в изнасиловании, а также в избиении и угрозе убийством. Злоумышленник скрывался больше 10 лет, сообщает СУ СКР по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

По данным следствия, летом 2007 года мужчина часто угрожал своей подруге убийством, а также истязал ее. Кроме того, он совершил «преступление против половой свободы» женщины.

Следователи возбудили уголовное дело, но подозреваемый больше 10 лет скрывался и был в федеральном розыске. Мужчину не могли найти, поэтому приостановили предварительное следствие.

В начале сентября 2018 года производство по уголовному делу возобновили. Вскоре подозреваемого задержали. В последнее он время жил в Барнауле и тщательно скрывался.

Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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