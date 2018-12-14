В Алтайском крае обвиняемого в изнасиловании будут судить за преступление 11-летней давности

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Славгорода. Его обвиняют в изнасиловании, а также в избиении и угрозе убийством. Злоумышленник скрывался больше 10 лет, сообщает СУ СКР по региону.