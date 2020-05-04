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Происшествия

В Алтайском крае огонь едва не уничтожил садоводство

В садоводстве Лесное поселка Амурский Бийского района загорелся садовый домик. К приезду пожарных, полыхало уже два строения. Огонь мог распространиться и дальше.

Пожарные.
Пожарные.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарным удалось в кратчайшее время ликвидировать возгорания и не допустить распространения пламени на соседние участки. Общая площадь пожара составила 120 к. м., рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Всего от огня пострадало три садовых домика.

Предварительная причина произошедшего — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

В МЧС напоминают, что большинство происходящих в садоводствах пожаров связано с элементарной небрежностью с огнем самих хозяев.

К происшествиям приводит сжигание мусора и прошлогодней травы в непосредственной близости от строений, оставленные без присмотра костры, неисправная электропроводка и печное отопление в домиках, неосторожность при курении.

Владельцы участков при строительстве нередко нарушают противопожарные разрывы между домиками и постройками, что способствует распространению огня.

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