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Происшествия

В Алтайском крае оперативники задержали налоговиков на рабочих местах (обновлено)

22 октября руководителя одной из межрайонных налоговых инспекций в Алтайском крае и еще троих сотрудников ведомства задержали прямо на рабочих местах, сообщает «Алтайская правда».

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
altapress.ru

В УФНС России по Алтайскому краю подтвердили информацию о задержании в межрайонной ИФНС России. Правоохранители проводят оперативные мероприятия.

В ведомстве не уточнили, кто конкретно и за что был задержан.

Обновлено

Источник, близкий к ФНС, на условиях анонимности рассказал altapress.ru, что группа людей из правоохранительных органов вошла в кабинет, где происходило заседание комиссии по материалам выездной проверки.

Сотрудник подошел к начальнику межрайонной инспекции, который и вел заседание, надел на него наручники и сказал: «Всем спасибо, все свободны».

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