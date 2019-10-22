В Алтайском крае оперативники задержали налоговиков на рабочих местах (обновлено)

В УФНС России по Алтайскому краю подтвердили информацию о задержании в межрайонной ИФНС России. Правоохранители проводят оперативные мероприятия.
В ведомстве не уточнили, кто конкретно и за что был задержан.
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Источник, близкий к ФНС, на условиях анонимности рассказал altapress.ru, что группа людей из правоохранительных органов вошла в кабинет, где происходило заседание комиссии по материалам выездной проверки.
Сотрудник подошел к начальнику межрайонной инспекции, который и вел заседание, надел на него наручники и сказал: «Всем спасибо, все свободны».