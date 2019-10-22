В Алтайском крае оперативники задержали налоговиков на рабочих местах (обновлено)

22 октября руководителя одной из межрайонных налоговых инспекций в Алтайском крае и еще троих сотрудников ведомства задержали прямо на рабочих местах, сообщает «Алтайская правда».

В УФНС России по Алтайскому краю подтвердили информацию о задержании в межрайонной ИФНС России. Правоохранители проводят оперативные мероприятия.

В ведомстве не уточнили, кто конкретно и за что был задержан.