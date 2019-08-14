Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае опытный конокрад угнал 11-летнюю кобылу

Житель Калманского района угнал 11-летнюю кобылу и ускакал в гости. Его задержали по «горячим» следам, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лошадь.
Лошадь.
СС0

37-летний мужчина похитил лошадь с территории фермы в селе Ивановка, где раньше работал сторожем. На ней он уехал в село Панфилово в гости к знакомым и родственникам. Одним он сказал, что кобылу купил, другим, что взял покататься на время у знакомых.

Когда его задержали, свою вину сельчанин отрицать не стал.

Похищенная лошадь стоит 80 тысяч рублей. Ее вернули хозяину.

Полицейские отмечают, что мужчина уже неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений, в том числе и за кражи лошадей.

В его отношении возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость