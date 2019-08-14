В Алтайском крае опытный конокрад угнал 11-летнюю кобылу

Житель Калманского района угнал 11-летнюю кобылу и ускакал в гости. Его задержали по «горячим» следам, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

37-летний мужчина похитил лошадь с территории фермы в селе Ивановка, где раньше работал сторожем. На ней он уехал в село Панфилово в гости к знакомым и родственникам. Одним он сказал, что кобылу купил, другим, что взял покататься на время у знакомых.

Когда его задержали, свою вину сельчанин отрицать не стал.

Похищенная лошадь стоит 80 тысяч рублей. Ее вернули хозяину.

Полицейские отмечают, что мужчина уже неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений, в том числе и за кражи лошадей.

В его отношении возбуждено уголовное дело.