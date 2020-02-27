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Происшествия

В Алтайском крае остановили незаконное изготовление автоматов Калашникова

Двое жителей Алтайского края наладили в домашних условиях изготовление боевых автоматов Калашникова. Они брали охолощенное оружие и переделывали, чтобы продавать на черном рынке. Об этом сообщили в УФСБ по краю.

Жители Алтайского края попались на переделке автоматов.
Жители Алтайского края попались на переделке автоматов.
пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

39-летний житель Павловского района и 33-летний житель барнаульского поселка Власиха взялись за переделку охолощенного автомата Калашникова калибра 7,62 мм. Оружие изменяли в домашних условиях с помощью закупленного для этих целей специального оборудования.

Уже готовый боевой автомат мужчины планировали продать на черном рынке за 38 тысяч рублей.

«Проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю экспертиза показала, что автомат пригоден для производства выстрелов патронами калибра 7,62 мм и относится к среднествольному нарезному огнестрельному оружию», — говорят силовики.

В отношении умельцев возбудили уголовное дело по ч.2 ст.223 и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение, ношение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов).

Материалы дела передали в суд.

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