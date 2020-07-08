В Алтайском крае остановили производство паленой водки

В Бийске полицейские при поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали незаконное производство спиртосодержащих напитков. Правоохранители изъяли почти 4 тысячи бутылок контрафактного алкоголя, который мог попасть на столы к бийчанам и жителям ближайших районов, рассказали в МВД.

Выяснилось, что 51-летний мужчина изготавливал продукцию на продажу. Нелегальный бизнес он организовал на территории своего дома.

При обыске нашли весь необходимый инвентарь: пустые бутылки, пробки, этикетки и акцизные марки. Здесь же в пластиковой таре хранился спирт. Лицензии на такое производство у мужчины не было.

Также обыски прошли в гаражах, в которых хранилась часть продукции, подготовленной к сбыту. Оперативники посетили и предполагаемых соучастников производителей «паленки».

Бутылки с контрафактной водкой, 230 литров спирта, блокноты с записями, деньги, телефоны и компьютер полицейские изъяли. Вся спиртосодержащая продукция пройдет экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.