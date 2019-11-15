Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае осудили «блогера», который соврал о готовящемся взрыве в Новый год

Жителю Бийска вынесли приговор за ложное сообщение о взрывном устройстве в одном из домов. Он позвонил в экстренную службу 31 декабря 2018 года.

Полиция.
Полиция.
22.мвд.рф

Мужчина напился и позвонил на номер «112». Оператору он сказал, что в одном из домов в поселке Бийского района заложено взрывное устройство, которое в случае неповиновения он взорвет. При этом мужчина транслировал телефонный звонок на своем YouTube-канале «с целью привлечения к себе внимания», сообщили в прокуратуре края.

Правоохранительные органы выезжали на место, но сообщение было ложным.

Суд назначил мужчине ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца. Он обязан не изменять место своего жительства без согласия специализированного государственного органа, не выезжать из Бийска и ежемесячно отмечаться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость