В Алтайском крае осудили «блогера», который соврал о готовящемся взрыве в Новый год

Жителю Бийска вынесли приговор за ложное сообщение о взрывном устройстве в одном из домов. Он позвонил в экстренную службу 31 декабря 2018 года.

Мужчина напился и позвонил на номер «112». Оператору он сказал, что в одном из домов в поселке Бийского района заложено взрывное устройство, которое в случае неповиновения он взорвет. При этом мужчина транслировал телефонный звонок на своем YouTube-канале «с целью привлечения к себе внимания», сообщили в прокуратуре края.

Правоохранительные органы выезжали на место, но сообщение было ложным.

Суд назначил мужчине ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца. Он обязан не изменять место своего жительства без согласия специализированного государственного органа, не выезжать из Бийска и ежемесячно отмечаться.