Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае осудили экс-директора центра помощи детям

В Алтайском крае бывший директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей признана виновной в превышении должностных полномочий, а также в присвоении и растрате денежных средств в крупном размере.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следствием установлено, что в феврале 2017 года осужденная (директору КГБУ «Топчихинский центр помощи детям) для наказания дала указание другим воспитанникам причинить физическую боль детям, самовольно покидавшим учреждение. Трое несовершеннолетних в присутствии директора (на тот момент) избили шестерых воспитанников.

Также доказана причастность директора соцучреждения к присвоению и растрате вверенных ей денежных средств.

Так, в 2016 году она, используя свое служебное положение, присвоила 138 тыс. рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы.

Ранее она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медкабинета учреждения, получила и присвоила зарплату несуществующего работника на общую сумму более 33 тыс. рублей.

В 2014 году осужденная присвоила денежные средства на сумму более 122 тыс. рублей, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, после чего переданы ей, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.

Суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2.5 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость