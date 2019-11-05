В Алтайском крае осудили экс-директора центра помощи детям

В Алтайском крае бывший директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей признана виновной в превышении должностных полномочий, а также в присвоении и растрате денежных средств в крупном размере.

Следствием установлено, что в феврале 2017 года осужденная (директору КГБУ «Топчихинский центр помощи детям) для наказания дала указание другим воспитанникам причинить физическую боль детям, самовольно покидавшим учреждение. Трое несовершеннолетних в присутствии директора (на тот момент) избили шестерых воспитанников.

Также доказана причастность директора соцучреждения к присвоению и растрате вверенных ей денежных средств.

Так, в 2016 году она, используя свое служебное положение, присвоила 138 тыс. рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы.

Ранее она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медкабинета учреждения, получила и присвоила зарплату несуществующего работника на общую сумму более 33 тыс. рублей.

В 2014 году осужденная присвоила денежные средства на сумму более 122 тыс. рублей, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, после чего переданы ей, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.

Суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2.5 года.