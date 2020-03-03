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Происшествия

В Алтайском крае осудили хозяйку свиней, которые напали на двух маленьких девочек

Жительницу Ельцовского района признали виновной в том, что ее агрессивные свиньи напали на детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свинья.
Свинья.
Анна Зайкова

Инцидент произошел в июле 2019 года. Две сестры четырех и семи лет гуляли по селу. Внезапно на девочек напали несколько свиней, которые бродили по улицам.

Старшая сестра смогла убежать. Младшая споткнулась. Животные начали рвать ребенка.

«В результате нападения свиней девочка получила многочисленные укушенные раны всей поверхности тела, в связи с чем была госпитализирована в лечебное учреждение». — сообщили следователи.

Хозяйкой животных оказалась 60-летняя пенсионерка. Свою вину она не признала, но суд признал женщину виновной и назначил ей три месяца исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.

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