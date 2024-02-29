29 февраля
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Происшествия

В Алтайском крае осудили мужчину, который в нетрезвом виде въехал в остановку с людьми

Обвиняемому назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ДТП в Алтайском крае.
ДТП в Алтайском крае.
Инцидент Барнаул

Житель Алтайского края 12 марта 2023 года после распития спиртных напитков сел за руль Mazda MPV, сообщает "Инцидент Барнаул".

С ним в автомобиле ехал его друг и по совместительству владелец машины. Он тоже был пьяный.

Друзья двигались по второму километру автодороги «г. Новоалтайск – пос. Новогорский». Водитель нарушил ПДД и въехал в остановку с людьми. Погиб мужчина, травмы получила женщина. А друзья уехали.

Сначала вину признавать не хотели оба и оговаривали друг друга. Но в ходе судебной экспертизы на руле удалось установить отпечатки пальцев обвиняемого.

Во время судебного заседания подсудимый свою вину признал и раскаялся. Он получил шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски в общем размере 1,8 млн рублей были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Москве студента хотели ограбить, но в итоге изнасиловали. Преступники в розыске.

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