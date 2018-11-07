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Происшествия
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Педофил выманил у алтайской девочки порноснимки и выложил их в соцсеть

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Воронежской области за сексуальное насилие над 11-летней девочкой в интернете и распространении в соцсети порнографических снимков ребенка. Пострадавшая оказалась жительницей Алтайского края.

Девочка с котом.
Девочка с котом.
СС0

Дело расследовал Славгородский МСО СУ СКО по Алтайскому краю. По данным следствия, в марте 2017 года обвиняемый вступил в переписку с 11-летней жительницей края и обсуждал с ней темы половых отношений. Мужчина общался с девочкой с вымышленного аккаунта. По просьбе преступника ребенок отправлял ему свои снимки в обнаженном виде, которые он впоследствии выложил в соцсеть. Из-за этого девочка получила психические и моральные страдания.

В начале 2018 года преступника задержали на территории Московской области и заключили под стражу. Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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