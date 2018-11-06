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Происшествия
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Барнаульца отправят в колонию на 20 лет за сексуальное насилие над детьми

Жителя Барнаула признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей и изготовлении порнографических материалов, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой.
открытые источники в интернете

Следствие и суд установили, что в июне-августе 2017 года 40-летний барнаулец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 2-летней дочери и 5-летнего сына своих знакомых.

Преступления совершались, когда матери потерпевших не было рядом. Женщина оставляла детей с мужчиной, потому что он был давним другом семьи и охотно соглашался помочь.

Совершая сексуальное насилие, осужденный снимал свои действия на камеру мобильного телефона, — отмечают в ведомстве.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего 7-летнего сына.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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