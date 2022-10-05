В Алтайском крае осудили водителя катера, устроившего смертельную аварию

Смертельная авария произошла 18 сентября 2021 года. Установлено, что вечером подсудимый вышел в Обь на маломерном судне «Тактика 430» с пассажиром на борту.
Он нарушил правила безопасности движения и столкнулся с моторной лодкой ПВХ Storm. На борту находились два человека.
В результате водитель Storm скончался на месте от полученных травм. Два пассажира разных судов получили травмы средней степени тяжести.
«Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», — сообщают в ведомстве.
Также обвиняемого обязали выплатить 600 тыс. рублей потерпевшей стороне.
Приговор еще не вступил в законную силу.