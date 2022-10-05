В Алтайском крае осудили водителя катера, устроившего смертельную аварию

Водителя катера, столкнувшегося на Оби с моторной лодкой, осудили в Барнауле. В результате аварии погиб человек, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае осудят водителя судна, устроившего ДТП, в котором погиб человек

Смертельная авария произошла 18 сентября 2021 года. Установлено, что вечером подсудимый вышел в Обь на маломерном судне «Тактика 430» с пассажиром на борту.

Он нарушил правила безопасности движения и столкнулся с моторной лодкой ПВХ Storm. На борту находились два человека.

В результате водитель Storm скончался на месте от полученных травм. Два пассажира разных судов получили травмы средней степени тяжести.

«Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», — сообщают в ведомстве.

Также обвиняемого обязали выплатить 600 тыс. рублей потерпевшей стороне.

Приговор еще не вступил в законную силу.