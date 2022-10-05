5 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае осудили водителя катера, устроившего смертельную аварию

Водителя катера, столкнувшегося на Оби с моторной лодкой, осудили в Барнауле. В результате аварии погиб человек, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае осудят водителя судна, устроившего ДТП, в котором погиб человек
В Алтайском крае осудят водителя судна, устроившего ДТП, в котором погиб человек
СК по Алтайскому краю

Смертельная авария произошла 18 сентября 2021 года. Установлено, что вечером подсудимый вышел в Обь на маломерном судне «Тактика 430» с пассажиром на борту.

Он нарушил правила безопасности движения и столкнулся с моторной лодкой ПВХ Storm. На борту находились два человека.

В результате водитель Storm скончался на месте от полученных травм. Два пассажира разных судов получили травмы средней степени тяжести.

«Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», — сообщают в ведомстве.

Также обвиняемого обязали выплатить 600 тыс. рублей потерпевшей стороне.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость