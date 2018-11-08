В Алтайском крае осужденному хотели передать «запрещенку» в косметичке

Одному из осужденных пытались передать телефон и сим-карту в исправительную колонию № 10 в Рубцовске, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Женщина пришла на длительное свидание к осужденному и взяла с собой сумку. При досмотре сотрудники отдела безопасности ИК-10 обнаружили, а затем изъяли телефон и сим-карту. Запрещенные вещи лежали в косметичке.

Ранее на КПП предупредили, что подобные предметы нельзя проносить в колонию, но женщина все равно решила рискнуть. Злоумышленницу привлекли к административной ответственности.

Всего за 10 месяцев 2018 года при попытке доставки в краевые учреждения УИС изъяли больше 9 тысяч рублей, 25 мобильных телефонов, 67 сим-карт и 15 зарядных устройств. Составили 71 протокол об административных правонарушениях.