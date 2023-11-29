В Алтайском крае от отравления тяжелым наркотиком умерло 36 человек

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава региона Андрей Иванов рассказал, что количество незаконного оборота метадона в Алтайском крае растет.
Отмечается, что за 10 месяцев в лаборатории провели около двух тыс. анализов. Метадон выявили в 2,6% случаев, а его содержание вместе с другими запрещенными веществами — в 7%.
Рост составил 40% по сравнению с прошлым годом.
Еще несколько лет назад металле был распространен в Москве и Санкт-Петербурге. Однако теперь он захватывает и регионы.
Известно, что с начала года зарегистрировано 262 острых отравления наркотиками, из них с летальным исходом – 89 случаев.
Справка
Метадон — тяжелый синтетический наркотик. По некоторым данным, его эффективность в двадцать раз превосходит действие героина.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали мигранта со свертками наркотиков.