29 ноября
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Происшествия

В Алтайском крае от отравления тяжелым наркотиком умерло 36 человек

В Алтайском крае с начала года зафиксировали 60 случаев отравления метадоном. При этом 36 человек скончались после употребления «синтетики». Об этом сообщает «КП на Алтае».

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава региона Андрей Иванов рассказал, что количество незаконного оборота метадона в Алтайском крае растет.

Отмечается, что за 10 месяцев в лаборатории провели около двух тыс. анализов. Метадон выявили в 2,6% случаев, а его содержание вместе с другими запрещенными веществами — в 7%.

Рост составил 40% по сравнению с прошлым годом.

Еще несколько лет назад металле был распространен в Москве и Санкт-Петербурге. Однако теперь он захватывает и регионы.

Известно, что с начала года зарегистрировано 262 острых отравления наркотиками, из них с летальным исходом – 89 случаев.

Справка

Метадон — тяжелый синтетический наркотик. По некоторым данным, его эффективность в двадцать раз превосходит действие героина.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали мигранта со свертками наркотиков.

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