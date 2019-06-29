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Происшествия

В Алтайском крае от удара молнии сгорел дом

28 июня в алтайском селе Тюменцево сгорел частный дом. По словам очевидцев в сообществе Инцидент Барнаул, пожар начался из-за удара молнии.

Пожар в Тюменцево.
Пожар в Тюменцево.
Инцидент Барнаул

Сообщается, что пожар произошел рано утром, около 6:00, и в доме сгорело всё — крыша, мебель. Семья осталась без крыши над головой.

В соцсетях опубликовали фотографию обращения, которое распространяют среди жителей села. В объявлении указаны контакты семьи пострадавших, а также подчеркивается, что дом сгорел от удара молнии.

Ранее в Колыванском районе Новосибирской области от удара молнии погибла 17-летняя девушка. Трагедия произошла около села Новотырышкино 13 июня. В этот момент девочка шла из школы домой.

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