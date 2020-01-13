В Алтайском крае отец систематически истязал шестерых детей

С августа 2019 года без причин житель села Хмелевка, Заринского района избивал шестерых детей, которые находились у него на воспитании. Трое из пострадавших — дети сожительницы от предыдущего брака. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина систематически избивал детей руками, ногами и различными предметами.

Пока дети проживают у родственников, так как их родная мама скончалась несколько дней назад. Следователи совместно с органами опеки и попечительства будут решать вопрос об определении места жительства несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего).