Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае отец систематически истязал шестерых детей

С августа 2019 года без причин житель села Хмелевка, Заринского района избивал шестерых детей, которые находились у него на воспитании. Трое из пострадавших — дети сожительницы от предыдущего брака. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Мужчина систематически избивал детей руками, ногами и различными предметами.

Пока дети проживают у родственников, так как их родная мама скончалась несколько дней назад. Следователи совместно с органами опеки и попечительства будут решать вопрос об определении места жительства несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость