В Алтайском крае отца-наркомана обвиняют в изнасиловании 13-летней дочери

Жителя Первомайского района будут судить по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с октября по декабрь 2018 года обвиняемый несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении своей 13-летней дочери. Он угрожал физической расправой, если девочка кому-нибудь расскажет о произошедшем.

В ведомстве отмечают, что следователи доказали причастность мужчины к 14 фактам изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

Во время предварительного следствия обвиняемый не признал вины. Несмотря на то, что он жил в семье, воспитанием детей не занимался и не обеспечивал их. Кроме того, мужчина нигде не работал, а также употреблял наркотические вещества.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.