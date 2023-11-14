В Алтайском крае отцы устроили драку на парковке детского сада

Мужчина привез дочь в детский сад, но пройти ко входной двери не смог.
Прямо около входа припарковался автомобиль, который препятствовал проходу с ребенком.
Отец подошел к водителю, чтобы попросить отъехать. Однако тот был настроен агрессивно, повалил мужчину и избил его до сотрясения мозга.
Известно, что ранее автомобилист часто оставлял машину и угрожал ножом на просьбы перепарковаться.
Его приговорили к обязательным работам на 180 часов и взыскали 10 тыс. рублей за моральный вред потерпевшему.
Ранее сообщалось, что в ходе драки в торговом центре россиянин упал между эскалаторами.