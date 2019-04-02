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2 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае парень нашел в общежитии тайную дверь и обчистил магазин

В Алтайском крае полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в магазинной краже. Чтобы попасть внутрь, парень использовал потайной ход, пишет ГУ МВД России по региону.

В магазине.
В магазине.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию обратилась хозяйка одного из продуктовых магазинов города Горняк. Женщина сообщила, что в последнее время стали пропадать продукты и алкогольные напитки, хотя никаких следов взлома нет. Правоохранители также не обнаружили признаков незаконного проникновения. Замки входных дверей и оконные решетки были целыми.

Вскоре полицейские заметили за стеллажом дверь, которая вела в комнату общежития. Правоохранители задержали парня, который там жил. Молодой человек рассказал, что открывал из комнаты дверь, убирал товар с нижней полки стеллажа и проникал внутрь. Затем также покидал магазин, аккуратно поставив товар на полку.

По предварительным данным, парень похитил продукты и алкоголь на общую сумму более 3 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело.

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