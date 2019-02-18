В алтайском селе парень повалил девушку в снег и пытался изнасиловать

По данным следствия, в начале декабря 2018 года пьяный 19-летний молодой человек вышел из бара, увидел девушку и решил с ней познакомиться. Потерпевшая испугалась незнакомца, а когда он предложил продолжить более тесное общение, оттолкнула от себя.

После этого молодой человек повалил девушку на снег и стал удерживать, причиняя боль. Сельчанка стала громко кричать, ее услышал полицейский, который поспешил на помощь. Нападавший попытался убежать, но вскоре его задержали.

В результате происшествия 26-летняя девушка получила незначительные телесные повреждения.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.