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Происшествия

В алтайском селе парень повалил девушку в снег и пытался изнасиловать

Житель Кытмановского района хотел изнасиловать девушку, которую встретил на улице. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет СУ СКР по региону.

Зима. Женщина идет по снегу.
Зима. Женщина идет по снегу.
СС0

По данным следствия, в начале декабря 2018 года пьяный 19-летний молодой человек вышел из бара, увидел девушку и решил с ней познакомиться. Потерпевшая испугалась незнакомца, а когда он предложил продолжить более тесное общение, оттолкнула от себя.

После этого молодой человек повалил девушку на снег и стал удерживать, причиняя боль. Сельчанка стала громко кричать, ее услышал полицейский, который поспешил на помощь. Нападавший попытался убежать, но вскоре его задержали.

В результате происшествия 26-летняя девушка получила незначительные телесные повреждения.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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