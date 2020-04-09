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Происшествия

В Алтайском крае парень влез в чужой дом, чтобы поинтересоваться делами жильца

17-летний житель Славгорода очень хотел узнать, как дела у его знакомого, что решил нарушить закон и ворвался в чужой дом. На парня завел уголовное дело, сообщили в краевом СК.

Окно.
Окно.
СС0

Юноша был пьян и ночью решил зайти к знакомому. Он увидел, что свет в доме не горит. Тогда молодой человек, разбив стекло, через окно, проник внутрь. Хозяин был дома.

В ходе предварительного следствия славгородец признал свою вину в незаконном проникновении в жилище. Он пояснил, что хотел узнать, как дела у знакомого.

«Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

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