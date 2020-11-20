В Алтайском крае пасынок парой ударов убил отчима

Инцидент произошел в начале ноября в одном из сел Мамонтовского района, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему 51-летнему отчиму. Между ними завязалась ссора на бытовой почве.
В ходе конфликта молодой человек нанес потерпевшему не менее двух ударов руками и ногами в голову. Через несколько дней мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
В настоящее время обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.