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Происшествия

В Алтайском крае пасынок парой ударов убил отчима

Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинения 30-летнему жителю Мамонтовского района, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровье, повлекшее смерть потерпевшего.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
22.мвд.рф

Инцидент произошел в начале ноября в одном из сел Мамонтовского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему 51-летнему отчиму. Между ними завязалась ссора на бытовой почве.

В ходе конфликта молодой человек нанес потерпевшему не менее двух ударов руками и ногами в голову. Через несколько дней мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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