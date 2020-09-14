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Происшествия

В Алтайском крае пассажирский поезд налетел на трактор по касательной

На железнодорожном перегоне Артышта-2 — Аламбай в Алтайском крае 14 сентября пассажирский поезд «Абакан — Москва» столкнулся с трактором.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

По предварительной версии, водитель трактора, двигаясь вдоль железнодорожных путей, нарушил положенную дистанцию, что привело к столкновению с пассажирским поездом.

Машинист вовремя среагировал на ситуацию и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения ему не удалось.

По всей вероятности, поезд задел кабину трактора лишь по касательной. Именно поэтому тракторист серьезно не пострадал.

Схода подвижного состава не произошло, пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали.

Как сообщают в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, на график движения других поездов это ЧП не повлияло.

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