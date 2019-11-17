В Алтайском крае пассажирский поезд снес выехавшую на пути легковушку

В 11:01 по местному времени на регулируемом переезде 148 км перегона Безменово — Красный Боец Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Машинист пассажирского поезда № 391 Томск — Риддер применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия никто не пострадал, повреждений железнодорожной инфраструктуры нет.
В результате инцидента поезд был задержан на 18 минут.