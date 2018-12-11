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В Алтайском крае педофил конфетами заманивал детей в заброшенные дома и насиловал

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35 летнего жителя села Татьяновка Благовещенского района. Мужчину обвиняют в насилии над маленькими детьми, сообщает Благовещенский районный информационный центр.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Во время предварительного следствия установили, что 35-летний мужчина несколько раз заманивал детей в безлюдные помещения заброшенных домов и кочегарок, где совершал действия сексуального характера.

Педофил предлагал детям пройти с ним под предлогом поиграть в телефон, угостить конфетами или показать что-то интересное. Жертвами мужчины стали девочки и мальчик в возрасте от 6 до 10 лет.

Злоумышленнику предъявили обвинение, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Обвиняемого заключили под стражу.

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