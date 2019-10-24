В Алтайском крае пенсионерка купила у цыган шубу и пожалела об этом

Цыгане предложили 61-летней жительнице Бийска купить у них норковую шубу. Женщина согласилась, но вскоре пожалела об этом. Норка оказалась ненастоящей, сообщили в МУ МВД «Бийское».

К пожилой паре подошли люди цыганской национальности и предложили по бросовой цене приобрести меховое изделие и две куртки, рассказывают бийские полицейские. Пенсионеры пригласили продавцов к себе домой, чтобы примерить обновки и обсудить стоимость. За все цыгане взяли 40 тысяч рублей.

После их ухода пенсионеры пригляделись к шубе и поняли, что она искусственная. На место прибыли полицейские. Товар изъяли и направили на экспертизу, а также начали поиски подозреваемых.

Хитрых продавцов нашли. Деньги за некачественный товар вернули пенсионерам.