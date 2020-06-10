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Происшествия

В Алтайском крае пенсионерка лишилась всего из-за пожара, нужна помощь

Утром 10 июня в селе Нижняя Каменка Алтайского района в доме пенсионерки Валентины Бачуриной произошел пожар. В редакцию Altapress.ru за помощью обратилась ее внучка Вероника.

Пожар в селе Нижняя Каменка.
Пожар в селе Нижняя Каменка.
Вероника Хмарова

65-летняя женщина всю жизнь проработала медсестрой в местной больнице. Жила одна, вдова. Дом семья построила много лет назад собственными силами.

В 2019 году сделали большой ремонт, но пожар уничтожил все. Сгорели все вещи, накопления, документы и техника.

«И ничего не осталось. Это удар для всей семьи. Мы собрали все свои силы и накопления — но потеря не сопоставима ни с чем. Бабушку это событие подкосило. Поэтому я вынуждена обратиться к вам всем за помощью — кто чем сможет. Любой вклад будет неоценим», — просит Вероника.

Всех неравнодушных жителей края просят помочь деньгами или бытовыми вещами.

Реквизиты:
4276020204587528 — карта Сбербанка
Получатель: Хмарова Вероника Артуровна
Номер телефона 89612324959.

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