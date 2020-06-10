В Алтайском крае пенсионерка лишилась всего из-за пожара, нужна помощь

65-летняя женщина всю жизнь проработала медсестрой в местной больнице. Жила одна, вдова. Дом семья построила много лет назад собственными силами.
В 2019 году сделали большой ремонт, но пожар уничтожил все. Сгорели все вещи, накопления, документы и техника.
«И ничего не осталось. Это удар для всей семьи. Мы собрали все свои силы и накопления — но потеря не сопоставима ни с чем. Бабушку это событие подкосило. Поэтому я вынуждена обратиться к вам всем за помощью — кто чем сможет. Любой вклад будет неоценим», — просит Вероника.
Всех неравнодушных жителей края просят помочь деньгами или бытовыми вещами.
Реквизиты:
4276020204587528 — карта Сбербанка
Получатель: Хмарова Вероника Артуровна
Номер телефона 89612324959.