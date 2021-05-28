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Происшествия

В Алтайском крае пенсионерка зарубила мужа топором и расчленила тело

В Алтайском крае завершили расследование дела о жестоком убийстве пожилого мужчины, в котором обвинили его супругу, 61-летнюю жительницу Родинского района. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Топор. Дрова.
Топор. Дрова.
СС0

Убийство произошло в январе 2021 года в одном из сел Родинского района.

По данным следствия, 61-летняя женщина повздорила с супругом, после чего взяла топор и несколько раз ударила его по голове. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила труп и пыталась сжечь его в надворных постройка возле дома.

Позже следователи установили, что женщина уже была судима за преступления в отношении супруга. В ходе следствия она полностью признала вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Алтайском крае предъявили обвинение 58-летнему жителю Мамонтовского района, который зарезал гражданскую жену и спрятал тело в погребе.

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