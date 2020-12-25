В Алтайском крае перед Новым годом изъяли более 500 бутылок паленого алкоголя

При силовой поддержке бойцов ОМОН обыски прошли по четырем адресам. Оперативники изъяли черновые записи, деньги в сумме более миллиона рублей и алкогольную продукцию.
Образцы спиртного направили на исследование.
«Правоохранителям предстоит установить организаторов незаконного бизнеса, а также места реализации спиртосодержащей жидкости», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Уголовное дело возбудили по двум статьям — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки, а также изготовление, сбыт поддельных акцизных марок.