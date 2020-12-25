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Происшествия

В Алтайском крае перед Новым годом изъяли более 500 бутылок паленого алкоголя

Сотрудникам полиции в Бийске стало известно, что в наукограде активизировалась группа лиц, которые наладили продажу суррогатного алкоголя. Правоохранители организовали обыски у предполагаемых сбытчиков.

Фальсифицированный алкоголь.
Фальсифицированный алкоголь.
22.мвд.рф

При силовой поддержке бойцов ОМОН обыски прошли по четырем адресам. Оперативники изъяли черновые записи, деньги в сумме более миллиона рублей и алкогольную продукцию.

Образцы спиртного направили на исследование.

«Правоохранителям предстоит установить организаторов незаконного бизнеса, а также места реализации спиртосодержащей жидкости», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбудили по двум статьям — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки, а также изготовление, сбыт поддельных акцизных марок.

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