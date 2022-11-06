В Алтайском крае под суд пойдет рецидивист, который грабил и избивал людей

Неоднократно судимый уроженец Кузбасса с февраля 2021 года по март 2022 совершил несколько преступлений: ограбил студента в Залесовском районе, в кафе в Заринске причинил вред средней тяжести местной жительнице.
Еще он похитил телефон у жителя Заринска, причем после этого снял деньги со счета потерпевшего.
Правоохранители задержали и отправили под стражу. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мужчина с лопатой попытался ограбить микрофинансовую организацию в Барнауле.