6 ноября
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Происшествия

В Алтайском крае под суд пойдет рецидивист, который грабил и избивал людей

В Алтайском крае будут судить уроженца Кемеровской области, который совершал грабежи и избивал людей, сообщает «Наш город Заринск».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Неоднократно судимый уроженец Кузбасса с февраля 2021 года по март 2022 совершил несколько преступлений: ограбил студента в Залесовском районе, в кафе в Заринске причинил вред средней тяжести местной жительнице.

Еще он похитил телефон у жителя Заринска, причем после этого снял деньги со счета потерпевшего.

Правоохранители задержали и отправили под стражу. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мужчина с лопатой попытался ограбить микрофинансовую организацию в Барнауле.

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