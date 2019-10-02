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Происшествия

В Алтайском крае подельники вскрыли сейф трубой

В селе Ключи двое местных жителей 40 и 26 лет украли сейф с крупной суммой денег и вскрыли его металлической трубой, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Меньше, чем за день, похитители потратили 202 тысячи рублей.

Кража в селе Ключи.
Кража в селе Ключи.
22.мвд.рф

На кражу подельники пошли в ночь на 29 сентября. Мужчины отключили электроснабжение и проникли на территорию сельхозпредприятия, где ранее работали, разбили окно и проникли через него в офис. Оттуда они вынесли сейф с 260 тысячами рублей и документами.

Через километр злоумышленники вскрыли сейф металлической трубой, похитили из него деньги и скрылись.

Кража в селе Ключи.
Кража в селе Ключи.
22.мвд.рф

На следующий день они вернулись домой, где их задержали полицейские. Сотрудники полиции изъяли у них 58 тысяч рублей. Остальные деньги, по словам подозреваемых, они успели потратить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

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