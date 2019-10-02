В Алтайском крае подельники вскрыли сейф трубой

На кражу подельники пошли в ночь на 29 сентября. Мужчины отключили электроснабжение и проникли на территорию сельхозпредприятия, где ранее работали, разбили окно и проникли через него в офис. Оттуда они вынесли сейф с 260 тысячами рублей и документами.
Через километр злоумышленники вскрыли сейф металлической трубой, похитили из него деньги и скрылись.
На следующий день они вернулись домой, где их задержали полицейские. Сотрудники полиции изъяли у них 58 тысяч рублей. Остальные деньги, по словам подозреваемых, они успели потратить.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.